Анисим Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисим Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1665 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Анисим Трофимович (1660 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник Александровой пустыни Рыбинского уезда2 . Жена его Ирина Петровна (1665-?). Дети: Григорий, священник. (о других д... Показать все
Рождение ребёнка
1697

Сын: Григорий Анисимов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

с. Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
Григорий Анисимович (1697 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Анисима Трофимовича. Служил священником в том же селе. Впоследствии пострижен в монашество. О жене его... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
с. Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
священник
Смерть
Неизвестно
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