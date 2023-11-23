Анисим Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Анисим Трофимович (1660 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник Александровой пустыни Рыбинского уезда2 . Жена его Ирина Петровна (1665-?). Дети: Григорий, священник. (о других д... Показать все
Рождение ребёнка
1697
Сын: Григорий Анисимов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
с. Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
Григорий Анисимович (1697 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Анисима Трофимовича. Служил священником в том же селе. Впоследствии пострижен в монашество. О жене его... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
с. Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
священник
Смерть
Неизвестно