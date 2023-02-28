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Синявин Анатолий Михайлович

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Место рождения

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Синявин Михаил Андреевич

Мать: Синявина Мария Владимировна

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
В районе 1945-1946 года переехали в деревню Посадниково в связи с назначением их отца Синявина Михаила Андреевича начальником станции
Смерть
1946
Посадниково, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб вместе со старшим братом Виктором в деревне Посадниково Киришского района, когда в лесу родной деревни нашли снаряд и решили его обезвредить (по рассказу третьего мальчика, который был ранен, но... Показать все
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