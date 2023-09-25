Печегоров Андрей Никаноров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: Печегоров Никандр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Сын: Печегоров Николай Андреевич
Мать ребёнка: Печегорова Мария(Анна) Маркелова
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Печегорова Мария(Анна) Маркелова
Рождение ребёнка
Около ?.06.1913 ст.
Дочь: Павла Андреевна
Мать ребёнка: Печегорова Мария(Анна) Маркелова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно