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Печегоров Андрей Никаноров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: Печегоров Никандр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Печегоров Николай Андреевич

Мать ребёнка: Печегорова Мария(Анна) Маркелова

Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Печегорова Мария(Анна) Маркелова

Рождение ребёнка
Около ?.06.1913 ст.

Дочь: Павла Андреевна

Мать ребёнка: Печегорова Мария(Анна) Маркелова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печегорова Мария(Анна) Маркелова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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