Чекалова (Орехова) Параскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Орехова) Параскева Степанова

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

12.10.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
08.11.1882 ст.

Муж: Чекалов Михаил Константинов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1883 ст.

Сын: Чекалов Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1885 ст.

Сын: Чекалов Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.

Дочь: Чекалова Анна Михайлова

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1889 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1892 ст.

Сын: Чекалов Максим Михайлович

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1895 ст.

Дочь: Аникеева Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1898 ст.

Дочь: Чекалова Акилина Михайлова

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1900 ст.

Сын: Чекалов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1904 ст.

Дочь: Чекалова Клавдия Михайлова

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1906 ст.

Дочь: Валентина Михайлова

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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