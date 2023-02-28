Чекалова (Орехова) Параскева Степанова
Место рождения
Дата рождения12.10.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1882 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1883 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
05.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.
Дочь: Чекалова Анна Михайлова
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
21.07.1889 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
11.08.1892 ст.
Сын: Чекалов Максим Михайлович
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
16.06.1895 ст.
Дочь: Аникеева Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
13.06.1898 ст.
Дочь: Чекалова Акилина Михайлова
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
09.08.1900 ст.
Сын: Чекалов Александр Михайлов
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
20.02.1904 ст.
Дочь: Чекалова Клавдия Михайлова
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов
Рождение ребёнка
07.07.1906 ст.
Дочь: Валентина Михайлова
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Константинов
Смерть
Неизвестно