(Plotkina) Maryasha
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиОколо ?.09.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Perelman Moisey
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Perelman Moisey
Смерть
Около ?.09.1941