(Plotkina) Maryasha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Plotkina) Maryasha

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Около ?.09.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Perelman Moisey

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Perelman Moisey

Смерть
Около ?.09.1941