Лоскутов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1902 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1920

Жена: Лоскутова Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лоскутов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Лоскутова Вера Трофимовна

Комарова, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лоскутов Иван Степанович

Мать ребёнка: Лоскутова Вера Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Комарова, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно