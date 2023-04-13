Лоскутов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лоскутов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Лоскутова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Лоскутова Вера Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно