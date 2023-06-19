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Михаил Степанов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1825 Кто именно венчаны: 21.01.1825 Казенной Присецкой волости деревни Кладова крестьянин Михаил Степанов холост с девкою Той же деревни крестьянина Никифора Максимова дочерью его Анисьей, первым б... Показать все
Бракосочетание
21.01.1825

Жена: Анисья Никифорова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1825 Кто именно венчаны: 21.01.1825 Казенной Присецкой волости деревни Кладова крестьянин Михаил Степанов холост с девкою Той же деревни крестьянина Никифора Максимова дочерью его Анисьей, первым б... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1825

Дочь: Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: Анисья Никифорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1825 У кого кто родился: 28/30.05.1825 Казенной Присецкой волости, Деревни Кладова у крестьянина Михаила Степанова жена Анисья Никифорова родила дочь Федосью, которая молитвована священником Иоанно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно