Михаил Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1825 Кто именно венчаны: 21.01.1825 Казенной Присецкой волости деревни Кладова крестьянин Михаил Степанов холост с девкою Той же деревни крестьянина Никифора Максимова дочерью его Анисьей, первым б... Показать все
Бракосочетание
21.01.1825
Жена: Анисья Никифорова
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1825 Кто именно венчаны: 21.01.1825 Казенной Присецкой волости деревни Кладова крестьянин Михаил Степанов холост с девкою Той же деревни крестьянина Никифора Максимова дочерью его Анисьей, первым б... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1825
Дочь: Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: Анисья Никифорова
МК-1825 У кого кто родился: 28/30.05.1825 Казенной Присецкой волости, Деревни Кладова у крестьянина Михаила Степанова жена Анисья Никифорова родила дочь Федосью, которая молитвована священником Иоанно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно