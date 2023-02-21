Долина (Долина) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907
Отец: не указан
Мать: Парасковья Яковлевна
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно