Зубарев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Геннадий

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Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

04.02.1929

Дата смерти

28.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929

Отец: Зубарев Афанасий Афанасьевич

Мать: Зубарева Павлина

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарев Клавдия

Работа или профессия
Неизвестно
Ветбрат, В колхозе работал,
Образование
Неизвестно
Ветбрат
Смерть
28.04.2000
Георгиевка, Денисовский район, Костанайская область