Зубарев Геннадий
Место рождения
Дата рождения04.02.1929
Дата смерти28.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929
Отец: Зубарев Афанасий Афанасьевич
Мать: Зубарева Павлина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарев Клавдия
Работа или профессия
Неизвестно
Ветбрат, В колхозе работал,
Образование
Неизвестно
Ветбрат
Смерть
28.04.2000
Георгиевка, Денисовский район, Костанайская область