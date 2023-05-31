Екатерина Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смерти15.12.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.
Дочь: Абрамова Надежда Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Сергеев
родители - деревни Васильевской помещицы Глафиры Щепалиной крестьяне
Смерть
15.12.1910 ст.
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла от старости