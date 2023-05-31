Екатерина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Константинова

Екатерина Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

15.12.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.

Дочь: Абрамова Надежда Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Сергеев

родители - деревни Васильевской помещицы Глафиры Щепалиной крестьяне
Смерть
15.12.1910 ст.
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла от старости