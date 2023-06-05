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Клименко Галина Ивановна
Клименко Галина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.1985
Пол
Женский
Отец
Жеребцов Иван Алексеевич
1955 г.р.
Мать
Жеребцова Валентина Ивановна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1985
Отец:
Жеребцов Иван Алексеевич
Мать:
Жеребцова Валентина Ивановна
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