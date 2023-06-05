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Клименко Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1985

Отец: Жеребцов Иван Алексеевич

Мать: Жеребцова Валентина Ивановна