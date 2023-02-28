Марков Лев
Место рождения
Дата рождения24.10.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1932
Отец: Марков Алексей
Мать: Маркова Антонина
Москва, Россия
Рождение ребёнка
07.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Людмила
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Людмила
Москва, Россия
Смерть
Неизвестно