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Марков Лев

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.10.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1932

Отец: Марков Алексей

Мать: Маркова Антонина

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Людмила

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Людмила

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Смерть
Неизвестно
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