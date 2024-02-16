Наумов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Наумов Семен
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Наумов Игнатий
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Наумов Петр
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Наумов Василий
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Анна
Смерть
После 1945