Наумов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Наумов Семен

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Наумов Игнатий

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Наумов Петр

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Наумов Василий

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Анна

Смерть
После 1945
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