Толстая Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая Анастасия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Толстой Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1929

Сын: Михайлов Анисим Леонтьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1931

Сын: Михайлов Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1970
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