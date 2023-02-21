Толстая Анастасия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Толстой Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1929
Сын: Михайлов Анисим Леонтьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1931
Сын: Михайлов Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1970