Агузанова (Алина) Феврония Гавриилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1881 ст.
он первым браком 23 года она первым браком 21 год #007470343 №643
Рождение ребёнка
1881
Сын: Тайчинов Платон Евсигнеев
Отец ребёнка: Тайчинов Евсигней Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1884 ст.
Дочь: Агапия Евсигнеева Агафия Агафия/Агапия Евсигнеева
Отец ребёнка: Тайчинов Евсигней Иванов
Рождение ребёнка
10.11.1887
Дочь: Екатерина Евсигнеева
Отец ребёнка: Тайчинов Евсигней Иванов
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.
Сын: Евстигнеев Лаврентий Евсигнеев/Евстигнеев
Отец ребёнка: Тайчинов Евсигней Иванов
Рождение ребёнка
19.12.1893 ст.
Отец ребёнка: Агузанов Евсигней Иванов
25.12.1893 #007470344 №169
Рождение ребёнка
10.11.1898
Дочь: Анна Евсигнеева
Отец ребёнка: Агузанов Евсигней Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно