Агузанова (Алина) Феврония Гавриилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузанова (Алина) Феврония Гавриилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1881 ст.

Муж: Тайчинов Евсигней Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 23 года она первым браком 21 год #007470343 №643
Рождение ребёнка
1881

Сын: Тайчинов Платон Евсигнеев

Отец ребёнка: Тайчинов Евсигней Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1884 ст.

Дочь: Агапия Евсигнеева Агафия Агафия/Агапия Евсигнеева

Отец ребёнка: Тайчинов Евсигней Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1887

Дочь: Екатерина Евсигнеева

Отец ребёнка: Тайчинов Евсигней Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.

Сын: Евстигнеев Лаврентий Евсигнеев/Евстигнеев

Отец ребёнка: Тайчинов Евсигней Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1893 ст.

Сын: Агузанов Евфим Евсигнеев

Отец ребёнка: Агузанов Евсигней Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
25.12.1893 #007470344 №169
Рождение ребёнка
10.11.1898

Дочь: Анна Евсигнеева

Отец ребёнка: Агузанов Евсигней Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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