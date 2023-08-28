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Рублев Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рублев Александр

Мать: Рублева Феодора Тимофеева

Бракосочетание
10.11.1893

Жена: Рублева Ксения Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1894

Сын: Рублев Сергий Петров

Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Христиния Петрова

Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова

Рождение ребёнка
23.09.1901

Сын: Рублев Иван Петров

Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.02.1910

Сын: Рублев Тимофей Петров

Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.02.1911

Сын: Рублев Алексей Петров

Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Петрова

Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Никифор Петрович

Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова

Смерть
Неизвестно
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