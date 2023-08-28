Рублев Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рублев Александр
Бракосочетание
10.11.1893
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рублев Сергий Петров
Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Христиния Петрова
Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова
Рождение ребёнка
23.09.1901
Сын: Рублев Иван Петров
Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова
Рождение ребёнка
07.02.1910
Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова
Рождение ребёнка
26.02.1911
Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Петрова
Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Рублева Ксения Александрова
Смерть
Неизвестно