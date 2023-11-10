Голых (Бузорина) Антонина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения?.08.1924
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1924
Отец: Бузорин Ефим
Мать: Бузорина Елена
Рождение ребёнка
16.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голых Георгий
Рождение ребёнка
24.10.1954
Сын: Голых Анатолий Геогргиевич
Отец ребёнка: Голых Георгий
Работа или профессия
Неизвестно
Конструкторское бюро, чертежница
Смерть
2017