Голых (Бузорина) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голых (Бузорина) Антонина Ефимовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.08.1924

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1924

Отец: Бузорин Ефим

Мать: Бузорина Елена

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голых Георгий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.10.1954

Сын: Голых Анатолий Геогргиевич

Отец ребёнка: Голых Георгий

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Конструкторское бюро, чертежница
Смерть
2017
Москва, город федерального значения Москва
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