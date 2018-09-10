Шипулина Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1930
Дата смерти10.09.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1930
Отец: Бочанов Павел Николаевич
Мать: Бочанова Варвара
Рождение ребёнка
12.11.1952
Дочь: Помазан Надежда Александровна
Отец ребёнка: Шипулин Александр Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1958
Сын: Шипулин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Шипулин Александр Петрович
Смерть
10.09.2018