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Шипулина Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1930

Дата смерти

10.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1930

Отец: Бочанов Павел Николаевич

Мать: Бочанова Варвара

Рождение ребёнка
12.11.1952

Дочь: Помазан Надежда Александровна

Отец ребёнка: Шипулин Александр Петрович

Рождение ребёнка
06.11.1958

Сын: Шипулин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Шипулин Александр Петрович

Смерть
10.09.2018
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