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Архипова Ульяна Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Архипов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Васильевич

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.08.1837

Сын: Архипов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Архипова Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Архипова Онисия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Архипов Иван Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Васильевич

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно