Архипова Ульяна Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Архипов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1837
Отец ребёнка: Архипов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Архипова Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Архипова Онисия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Архипов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно