Гак Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1894 по 1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1894 по 1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Гак Мария Фокеевна

Отец ребёнка: Гак Фока Демьянович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гак Иван Фокич

Отец ребёнка: Гак Фока Демьянович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гак Петр Фокич

Отец ребёнка: Гак Фока Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Фока Демьянович

Смерть
Неизвестно
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