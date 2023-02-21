Гак Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1894 по 1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1894 по 1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Гак Мария Фокеевна
Отец ребёнка: Гак Фока Демьянович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гак Иван Фокич
Отец ребёнка: Гак Фока Демьянович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гак Петр Фокич
Отец ребёнка: Гак Фока Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гак Фока Демьянович
Смерть
Неизвестно