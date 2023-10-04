Питер Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питер Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Питер Николай Иванович

Мать: Питер Евдокия Тереньтьева

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