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Питер Нина Николаевна
Питер Нина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Пол
Женский
Отец
Питер Николай Иванович
1897 г.р.
Мать
Питер (Фатеева) Евдокия Тереньтьева
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Питер Николай Иванович
Мать:
Питер Евдокия Тереньтьева
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