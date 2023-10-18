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Жевнова Татьяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Жевнов Захар Карпович

Мать: Жевнова Аганья

Смерть
1997
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