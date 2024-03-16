Глушань (Бугорская) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1987
Отец: Глушань Виктор
Мать: Кононова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
26.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бугорский Александр
Рождение ребёнка
30.06.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бугорский Александр