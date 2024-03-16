Глушань (Бугорская) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушань (Бугорская) Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1987

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1987

Отец: Глушань Виктор

Мать: Кононова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
26.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугорский Александр

Рождение ребёнка
30.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугорский Александр

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