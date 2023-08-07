Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федосья Львовна
Отец ребёнка: Лев Леонтьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Василий Львович
Отец ребёнка: Лев Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лев Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно