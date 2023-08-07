Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федосья Львовна

Отец ребёнка: Лев Леонтьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Василий Львович

Отец ребёнка: Лев Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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