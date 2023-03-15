Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Иван Савин

Мать: Степанида Ерофеева

Смерть
Неизвестно