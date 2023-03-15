Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Авдотья Иванова
Авдотья Иванова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Савин
1766 г.р.
Мать
Степанида Ерофеева
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Иван Савин
Мать:
Степанида Ерофеева
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь