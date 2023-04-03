Говорухина (Ситникова) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1898
Рождение ребёнка
12.09.1899
Сын: Говорухин Никита Никонович
Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1901
Сын: Говорухин Василий Никонович
Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Говорухин Степан Никонович
Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1918
Дочь: Говорухина Татьяна Никоновна
Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1918
Дочь: Говорухина Ольга Никоновна
Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1920
Сын: Говорухин Михаил Никонович
Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич
Смерть
1940