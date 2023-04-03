Говорухина (Ситникова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухина (Ситникова) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1898

Муж: Говорухин Никон Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1899

Сын: Говорухин Никита Никонович

Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Говорухин Василий Никонович

Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Говорухин Степан Никонович

Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: Говорухина Татьяна Никоновна

Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: Говорухина Ольга Никоновна

Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1920

Сын: Говорухин Михаил Никонович

Отец ребёнка: Говорухин Никон Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1940