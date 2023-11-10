Торшина (Машкова) Прасковья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торшина (Машкова) Прасковья Дмитриева

Место рождения

Львово, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

До 1874

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Машков Дмитрий Гавриилов

Мать: не указана

Львово, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
10.11.1863

Муж: Торшин Михаил Созонов

Рождение ребёнка
14.01.1867

Сын: Торшин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов

Рождение ребёнка
08.04.1869

Сын: Торшин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов

Смерть
До 1874
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