Торшина (Машкова) Прасковья Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиДо 1874
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Машков Дмитрий Гавриилов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1863
Рождение ребёнка
14.01.1867
Сын: Торшин Иван Михайлов
Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов
Рождение ребёнка
08.04.1869
Отец ребёнка: Торшин Михаил Созонов
Смерть
До 1874