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Черняновская Марина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Черняновский Алексей Евсеевич

Отец ребёнка: Черняновский Евсей Феоктистович

Рождение ребёнка
06.09.1918

Сын: Черняновский Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Черняновский Евсей Феоктистович

Рождение ребёнка
15.10.1927

Сын: Черняновский Владимир Евсеевич

Отец ребёнка: Черняновский Евсей Феоктистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняновский Евсей Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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