Шапкин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1997

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1997

Отец: Шапкин Александр Николаевич

Мать: Шапкина Ольга