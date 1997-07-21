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Шапкин Евгений Александрович
Шапкин Евгений Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.1997
Пол
Мужской
Отец
Шапкин Александр Николаевич
1975 г.р.
Мать
Шапкина Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1997
Отец:
Шапкин Александр Николаевич
Мать:
Шапкина Ольга
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