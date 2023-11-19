Наседкина (Щербакова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Щербакова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1896 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1918

Муж: Наседкин Гавриил Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.05.1919

Дочь: Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Наседкин Гавриил Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.04.1922

Сын: Наседкин Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Наседкин Гавриил Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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