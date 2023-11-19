Наседкина (Щербакова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1918
Рождение ребёнка
21.05.1919
Дочь: Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Наседкин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
01.04.1922
Сын: Наседкин Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Наседкин Гавриил Федорович
Смерть
Неизвестно