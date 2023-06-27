Бухлаева (Еланская) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1914
22.01.1914 по старому стилю
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Бухлаев Степан Федорович
Рождение ребёнка
18.04.1916
Сын: Бухлаев Николай Степанович
Отец ребёнка: Бухлаев Степан Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно