Бухлаева (Еланская) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухлаева (Еланская) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1914

Муж: Бухлаев Степан Федорович

22.01.1914 по старому стилю
Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Бухлаев Степан Федорович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1916

Сын: Бухлаев Николай Степанович

Отец ребёнка: Бухлаев Степан Федорович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно