Шульенко Варвара Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924
Отец: Атанов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1947
Сын: Шульенко Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Шульенко Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.01.1950
Сын: Шульенко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Шульенко Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
18.12.1952
Дочь: Каратаева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шульенко Василий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно