Шульенко Варвара Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульенко Варвара Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924

Отец: Атанов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1947

Сын: Шульенко Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Шульенко Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
10.01.1950

Сын: Шульенко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Шульенко Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
18.12.1952

Дочь: Каратаева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шульенко Василий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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