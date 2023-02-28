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Губин Яков

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Место рождения

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Губин Филип

Мать: Губина Аксинья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Губин Василий

Мать ребёнка: Губина Мария

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Епраксия

Мать ребёнка: Губина Мария

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Губин Дмитрий

Мать ребёнка: Губина Мария

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Мария

Смерть
Неизвестно
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