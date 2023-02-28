Губин Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Губин Филип
Мать: Губина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Губин Василий
Мать ребёнка: Губина Мария
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Епраксия
Мать ребёнка: Губина Мария
Рождение ребёнка
1848
Сын: Губин Дмитрий
Мать ребёнка: Губина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Мария
Смерть
Неизвестно