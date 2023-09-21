Котунов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котунов Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1976

Отец: Котунов Владимир Михайлович

Мать: Котунова Галина Петровна

Бракосочетание
01.01.2001

Жена: не указана

ст. Степь Оловяннинский район Читинская область
Рождение ребёнка
16.04.2002

Сын: Котунов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Котунова Алёна Баировна

Рождение ребёнка
10.02.2015

Сын: Котунов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Котунова Алёна Баировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котунова Алёна Баировна

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