Котунов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1976
Бракосочетание
01.01.2001
Жена: не указана
ст. Степь Оловяннинский район Читинская область
Рождение ребёнка
16.04.2002
Сын: Котунов Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Котунова Алёна Баировна
Рождение ребёнка
10.02.2015
Сын: Котунов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Котунова Алёна Баировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котунова Алёна Баировна