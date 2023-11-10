Самборская (Лютько) Нина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самборская (Лютько) Нина Ефимовна

Место рождения

Экимань-2, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

26.03.1933

Дата смерти

01.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1933

Отец: Лютько Ефим Лаврентьевич

Мать: Лютько Анастасия Ефимовна

Экимань-2, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
1955

Муж: Самборский Алексей Герасимович

Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.04.1956

Дочь: Сухова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Самборский Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
01.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косоруков Александр Николаевич

Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
01.09.1989
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