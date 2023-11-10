Самборская (Лютько) Нина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения26.03.1933
Дата смерти01.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1933
Бракосочетание
1955
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.04.1956
Дочь: Сухова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Самборский Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
01.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косоруков Александр Николаевич
Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
01.09.1989