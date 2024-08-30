Катков Никифор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Катков Семен Яковлевич
Развод
Неизвестно
Жена: Каткова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каткова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Катков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Каткова Агрипина Васильевна
Бракосочетание
18.07.1823
Жена: Каткова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1824
Дочь: (Каткова) Маремьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Каткова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1846
Дочь: (Каткова) Марья Никифоровна
Мать ребёнка: Каткова Марья Ивановна
Смерть
После 1848