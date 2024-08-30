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Катков Никифор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Катков Семен Яковлевич

Мать: Каткова Ксения Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Каткова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каткова Агрипина Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Каткова Агрипина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каткова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Катков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Каткова Агрипина Васильевна

Бракосочетание
18.07.1823

Жена: Каткова Марья Ивановна

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1824

Дочь: (Каткова) Маремьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Каткова Марья Ивановна

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1846

Дочь: (Каткова) Марья Никифоровна

Мать ребёнка: Каткова Марья Ивановна

Смерть
После 1848

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