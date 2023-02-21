Малинин Карп Яковлевич
Место рожденияЦарство российское, Тобольский разряд, Казанский уезд, с.Чанчугово
Дата рождения1633 ст.
Дата смертиДо 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1633 ст.
Отец: Малинин Яков Гаврилович
Мать: не указана
Царство российское, Тобольский разряд, Казанский уезд, с.Чанчугово
Рождение ребёнка
1693
Сын: Малинин -Яковлевых Вакул Карпович
Мать ребёнка: не указана
Царство российское, Тобольское разряда Сибирского приказа, Чаусовского ведомства, д.Мельникова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
До 1756
Российская империя, Тобольская провинция Сибирской губернии, Чаусовского ведомства,д.Мельникова