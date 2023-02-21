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Малинин Карп Яковлевич

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Место рождения

Царство российское, Тобольский разряд, Казанский уезд, с.Чанчугово

Дата рождения

1633 ст.

Дата смерти

До 1756

Пол

Мужской

Отец

1612 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1633 ст.

Отец: Малинин Яков Гаврилович

Мать: не указана

Царство российское, Тобольский разряд, Казанский уезд, с.Чанчугово
Рождение ребёнка
1693

Сын: Малинин -Яковлевых Вакул Карпович

Мать ребёнка: не указана

Царство российское, Тобольское разряда Сибирского приказа, Чаусовского ведомства, д.Мельникова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
До 1756
Российская империя, Тобольская провинция Сибирской губернии, Чаусовского ведомства,д.Мельникова
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