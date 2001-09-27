Аликин Максим Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аликин Максим Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.2001

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2001

Отец: Аликин Константин Рауфович

Мать: не указана