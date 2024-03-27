Рахматуллин Зуфар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Рахматуллин Минигали
Мать: Рахматуллина Нурдида
Военная служба
Неизвестно
Рахматулин Зуфер М. рядовой В архив Дата рождения __.__.1915 Место рождения Куйбышевская обл., Шенталинский р-н, Денискинский с/с Дата и место призыва 28.05.1941 Шенталинский РВК, Куйбышевская обл., Ш... Показать все
Смерть
?.10.1941