Рахматуллин Зуфар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахматуллин Зуфар

Рахматуллин Зуфар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Рахматуллин Минигали

Мать: Рахматуллина Нурдида

Военная служба
Неизвестно
Рахматулин Зуфер М. рядовой В архив Дата рождения __.__.1915 Место рождения Куйбышевская обл., Шенталинский р-н, Денискинский с/с Дата и место призыва 28.05.1941 Шенталинский РВК, Куйбышевская обл., Ш... Показать все
Смерть
?.10.1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.