Букаткина Настасья Васильева
Место рожденияАракчеево
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Аракчеево
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Афимья Иванова
Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья иванова
Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букаткин Ефим Иванов
Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно