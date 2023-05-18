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Букаткина Настасья Васильева

Место рождения

Аракчеево

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Аракчеево
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Афимья Иванова

Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Букаткин Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Букаткин Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья иванова

Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букаткин Ефим Иванов

Отец ребёнка: Букаткин Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно