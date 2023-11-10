Манерко Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанерко Евгений Анатольевич

Манерко Евгений Анатольевич

avatar

Место рождения

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

17.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
26.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манерко Алла Павловна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манерко Алла Павловна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манерко Алла Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close