Манерко Евгений Анатольевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манерко Алла Павловна
Рождение ребёнка
13.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манерко Алла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манерко Алла Павловна