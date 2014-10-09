Пащенко (Пащенко) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения18.08.1931
Дата смерти09.10.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1950 по 1990
Бракосочетание
Около 1956
Муж: Пащенко Михаил
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1967
Бракосочетание
24.01.1981
Смерть
09.10.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость