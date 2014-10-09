Пащенко (Пащенко) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко (Пащенко) Нина Петровна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

18.08.1931

Дата смерти

09.10.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
С 1950 по 1990
Бракосочетание
Около 1956

Муж: Пащенко Михаил

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пащенко Михаил

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пащенко Михаил

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пащенко Михаил

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пащенко Михаил

Бракосочетание
24.01.1981

Муж: Грищук Виктор Денисович

Ленгер, Толебийский район, Туркестанская область
Смерть
09.10.2014
Ленгер, Толебийский район, Туркестанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость