Новикова (Хрипач) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1983
Отец: Хрипач Александр Игорьевич
Мать: Хрипач Людмила
Рождение ребёнка
08.06.2005
Сын: Ильичев Даниил
Отец ребёнка: Ильичев Денис
Рождение ребёнка
14.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильичев Денис