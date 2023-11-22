Новикова (Хрипач) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Хрипач) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1983

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1983

Отец: Хрипач Александр Игорьевич

Мать: Хрипач Людмила

Рождение ребёнка
08.06.2005

Сын: Ильичев Даниил

Отец ребёнка: Ильичев Денис

Рождение ребёнка
14.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильичев Денис

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