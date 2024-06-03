Образцов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Дочь: (Образцова) Рита Борисовна
Мать ребёнка: Образцова (Смирнова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Образцов Валентин Борисович
Мать ребёнка: Образцова (Смирнова) Александра Ивановна
Смерть
1980