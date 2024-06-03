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Образцов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Образцова (Смирнова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: (Образцова) Рита Борисовна

Мать ребёнка: Образцова (Смирнова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Образцов Валентин Борисович

Мать ребёнка: Образцова (Смирнова) Александра Ивановна

Смерть
1980

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