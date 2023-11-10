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Хохлов Семён Васильевич

Место рождения

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Хохлов Василий Андреевич

Мать: Хохлова Евдокия Терентьевна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Хохлов Павел Семёнович

Мать ребёнка: Хохлова Харитина Герасимовна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Хохлова Елена Семёновна

Мать ребёнка: Хохлова Харитина Герасимовна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Хохлов Егор Семёнович

Мать ребёнка: Хохлова Харитина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Харитина Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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