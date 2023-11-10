Хохлов Семён Васильевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Хохлова Харитина Герасимовна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Хохлова Елена Семёновна
Мать ребёнка: Хохлова Харитина Герасимовна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Хохлова Харитина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно