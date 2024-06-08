Малков Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Малков Андрей Васильевич
Мать: Малкова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Около 1851
Жена: не указана
На 1885 год - вдовец.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дубовикова (Малкова) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Малков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно