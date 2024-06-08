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Малков Яков Андреевич

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Малков Андрей Васильевич

Мать: Малкова Марфа Ивановна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1851

Жена: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
На 1885 год - вдовец.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дубовикова (Малкова) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Малков Федор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Малков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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