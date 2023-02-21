Широкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокова Анна

Широкова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Новикова Мария

Отец ребёнка: Широкова Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Иван

Отец ребёнка: Широкова Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Федор

Отец ребёнка: Широкова Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Широкова Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Алексей

Отец ребёнка: Широкова Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Широкова Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широкова Иван

Смерть
Неизвестно
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