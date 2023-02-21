Широкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Новикова Мария
Отец ребёнка: Широкова Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Иван
Отец ребёнка: Широкова Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Федор
Отец ребёнка: Широкова Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Широкова Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Алексей
Отец ребёнка: Широкова Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Широкова Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широкова Иван
Смерть
Неизвестно