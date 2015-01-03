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Соколов Леонид

Место рождения

Беломорк

Дата рождения

18.10.1938

Дата смерти

03.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1938

Отец: Соколов Иван Феоктистович

Мать: Соколова Александра Константиновна

Беломорк
Бракосочетание
?.08.1962

Жена: Соколова, Некипелова, Ильясова Галина

Беломорк
Рождение ребёнка
23.06.1963

Дочь: Карачарова Елена

Мать ребёнка: Соколова, Некипелова, Ильясова Галина

Беломорк
Рождение ребёнка
12.06.1965

Дочь: Панфилова Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Соколова, Некипелова, Ильясова Галина

Беломорск
Рождение ребёнка
09.12.1975

Сын: Соколов Андрей

Мать ребёнка: Соколова, Некипелова, Ильясова Галина

Развод
1980

Жена: Соколова, Некипелова, Ильясова Галина

Беломорск
Развод
Неизвестно

Жена: Соколова, Некипелова, Ильясова Галина

Смерть
03.01.2015
Беломорк
Причина смерти: Болезнь легких
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск