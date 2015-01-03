Соколов Леонид
Место рожденияБеломорк
Дата рождения18.10.1938
Дата смерти03.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1938
Беломорк
Бракосочетание
?.08.1962
Беломорк
Рождение ребёнка
23.06.1963
Дочь: Карачарова Елена
Мать ребёнка: Соколова, Некипелова, Ильясова Галина
Беломорк
Рождение ребёнка
12.06.1965
Дочь: Панфилова Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Соколова, Некипелова, Ильясова Галина
Беломорск
Рождение ребёнка
09.12.1975
Сын: Соколов Андрей
Мать ребёнка: Соколова, Некипелова, Ильясова Галина
Развод
1980
Беломорск
Развод
Неизвестно
Смерть
03.01.2015
Беломорк
Причина смерти: Болезнь легких
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск