Гаврило Федотов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Федот Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Яким Гаврилов
Мать ребёнка: Соломония Лукьянова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Фирс Гаврилов
Мать ребёнка: Соломония Лукьянова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно