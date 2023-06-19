Гаврило Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврило Федотов

Гаврило Федотов

Место рождения

Хреново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1750 г.р.
1734 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Федот Семенов

Мать: не указана

Хреново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Яким Гаврилов

Мать ребёнка: Соломония Лукьянова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Фирс Гаврилов

Мать ребёнка: Соломония Лукьянова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Хреново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно