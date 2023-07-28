Шишман Константин Трофимович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Шишман Трандафил / Трофим / Ильич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Бодухова Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Шишман Кириакия Лазаревна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шишман Трандафил / Трофим / Константинович
Мать ребёнка: Шишман Кириакия Лазаревна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шишман Иван Константинович
Мать ребёнка: Шишман Кириакия Лазаревна
Рождение ребёнка
11.08.1857
Сын: Шишман Антон Константинович
Мать ребёнка: Шишман Кириакия Лазаревна
Смерть
Неизвестно