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Шишман Константин Трофимович

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шишман Трандафил / Трофим / Ильич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бодухова Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Шишман Кириакия Лазаревна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шишман Трандафил / Трофим / Константинович

Мать ребёнка: Шишман Кириакия Лазаревна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шишман Иван Константинович

Мать ребёнка: Шишман Кириакия Лазаревна

Рождение ребёнка
11.08.1857

Сын: Шишман Антон Константинович

Мать ребёнка: Шишман Кириакия Лазаревна

Смерть
Неизвестно